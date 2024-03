Maglioni infeltriti | da quando ho scoperto questo metodo ho risolto il problema!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con l’arrivo della bella stagione bisogna riporre nell’armadio i capi di lana fino al momento di riutilizzarli l’inverno successivo. Tuttavia prima di farlo bisogna fare in modo di recuperare tutti queiche hai lasciato da parte per paura di fare un disastro. Con il trucco qui sotto riuscirai a recuperare il tuo maglione senza nessuna fatica. Se non ci credi devi solo continuare a leggere questa pagina. Purtroppo può succedere dopo un lavaggio in lavatrice di ottenere un maglione rimpicciolito o completamente infeltrito. Un epilogo del genere è causato da un programma di lavaggio sbagliato. Sembra un errore irreparabile ma, fidati, nulla è perduto! Infatti, davanti ad unsimile, non bisogna assolutamente mettere via il maglione rovinato o buttarlo nella spazzatura. Esiste un trucco che può utilizzare ...