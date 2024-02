Inter-Atalanta 4-0 | Percassi furioso | “Errori gravissimi di arbitro e Var Scandaloso | partita condizionata”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Commentare unacosì è molto difficile. È un grande dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti in cui sono stati fattida parte die Var. Penso al gol annullato, è veramente incomprensibile come nonostante tutte le immagini a disposizione si riesca ad annullare un gol così”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Luca, dopo la sconfitta contro l’ai microfoni di Dazn: “Era unapotenzialmente bellissima, è stata pesantementedaarbitrali che hanno condizionato il risultato a favore dell’in un senso dilagante”, ha aggiunto, dando poi vita a un acceso confronto col moviolista Marelli. ...