Dal campo Ebuehi e Zurkowski potrebbero farcela Fazzini recuperato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A tre giorni da un’altra delicata sfida, quella di domenica alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Cagliari, si sta pian piano svuotando l’infermeria azzurra. Ieri mattina al Sussidiario infattiha svolto gran parte del lavoro con la squadra, dimostrando di aver sostanzialmente smaltito la botta alla coscia.hanno invece lavorato con i compagni soltanto per la prima parte di allenamento, ma la sensazione è che per domenica possano tornare disponibili anche loro. Il terzino nigeriano a a quasi due mesi dalla lesione muscolare rimediata nel match dello scorso 7 gennaio contro il Milan, il centrocampista polacco dopo aver saltato la trasferta di Sassuolo per un problema alla caviglia. Hanno invece lavorato a parte Caputo, che procede comunque nel percorso di recupero dal guaio alla caviglia, e ...