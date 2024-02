(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladiavvia le contrattazioni col segno meno, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa dei dati dall'attività manifatturiera in Cina e l'inflazione Usa. Inil listino di riferimento Nikkei cede lo 0,75%, a quota 38.932,95, con una perdita di 275 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 150,50, e sull'euro a 163,10.

Seduta negativa per i listini Asia tici con gli investitori che nel complesso restano cauti e non prendono posizione in vista dei dati sul Pil e sull'inflazione ... (quotidiano)

Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,70%): La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno meno, seguendo la correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa dei dati dall'attività manifatturiera in Cina e l'inflazione Usa. In ...ansa

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a -0,08%, listini Cina sotto pressione per Country Garden: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - Seduta anonima per la Borsa di Tokyo che ha chiuso le contrattazioni sostanzialmente invariata mentre i listini cinesi sono sotto pressione a causa ...ilsole24ore

Borsa 28 febbraio: Vodafone rinuncia alle Tlc in Italia, Apple dà l’addio all’auto elettrica: Nikkei di Tokyo -0,1%. Crisi del mattone in Cina ... Si aggrava la crisi delle nascite in Corea del Sud, ai minimi di sempre: a chiudere in rialzo la Borsa della Corea del Sud, Kospi +1%. In calo ...firstonline.info