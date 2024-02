Benevento | arrestato spacciatore con 50 grammi di droga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri notte la Guardia di Finanza del Comando diha tratto in arresto Sergio Altivalle, 33 anni di, pluripregiudicato, perché colto in flagranza a spacciare 50di sostanza stupefacente. Nelle prossime ore ci sarà la convalida dell’arresto. L’ha nominato come proprio difensore di fiducia l’avvocato Vittorio Fucci. All’Altivalle sono stati concessi gli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.