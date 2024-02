Corso di scrittura creativa in biblioteca

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nella sala di lettura dellaComunale si è svolta nei giorni scorsi la prima lezione deldi "". Molti i partecipanti anche dai comuni limitrofi, con persone provenienti perfino da Pisa e Viareggio, ad ascoltare e mettere nero su bianco le parole e i giochi di parole del professor Alessandro Scarpellini.Le prossime lezioni si terranno come da programma ogni mercoledì fino al 13 marzo (compreso) dalle 17.30 alle 19.30 allaComunale di Calcinaia. L’iniziativa sullasi è realizzata grazie a un contributo del consiglio regionale.

Bergamo. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di scrittura “Scrivere Alla maniera di..” che si svolgerà Alla Libreria Palomar di via Angelo Mai a ... (bergamonews)

scrittura, creatività, cinema e fotografia, cinque nuovi laboratori in partenza al D’Oria: scrittura, creatività, cinema e fotografia ... Cinque nuovi laboratori in partenza al D’Oria Diventa “Protagonista del tuo futuro”: cinque nuovi corsi sono in partenza all'istituto superiore Tommaso D ...primailcanavese

WhatsApp ora facilita la scrittura | La nuova funzione che renderà il testo super leggibile: Nel Corso del tempo quest’applicazione ha pesantemente risentito ... implementando tutta una serie di funzioni molto utili e alcune di queste vi semplificheranno di molto la scrittura! Non solo ...player

Priolo, primo conCorso letterario Unitre “Il giorno seguente”. Emergono nuovi talenti della scrittura: L’evento ha stimolato la presenza di un gran numero di persone, accorse per ascoltare le storie scritte e declamate dalle allieve del Corso di scrittura Creativa di secondo livello, tenuto dalla ...siracusanews