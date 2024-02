Genoa Bani | «Contro l’Inter giocheremo con entusiasmo»

Genoa, Bani: "La vittoria ci dà tranquillità. Arriviamo a 42 punti e poi guardiamo ad altro"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Mattia, difensore del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù in casal’Udinese Mattiaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Udinese. Di seguito le sue parole. OBIETTIVO 42 PUNTI – «A 42, se lo ha detto il mister… Arriviamo lì e dopo guardiamo, ci mancano 9 punti. Siamo contenti». PIU’ CONTENTO PER IL GOL O IL CLEAN SHEET – «Sicuramente sono molto contento che non abbiamo preso gol. Dedico la rete invece alla mia fidanzata che mi sostiene sempre». COME PREPARARE LA SFIDA AL– «Con, quello che abbiamo da inizio campionato. Andiamo a Milano per giocare, ci aspetta una grande garauna ...