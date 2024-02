A San Siro assalto Milan | ma con la Dea è 1-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Koopmeiners risponde a Leao,e Atalanta impattano nel big match domenicale della 26 giornata di Serie A. A Sanfinisce 1-1 con la perla del portoghese ad inizio gara e la successiva risposta su rigore del centrocampista olandese: la squadra di Pioli non riesce a riscattare il ko di Monza e si prende un punto per salire a quota 53, mentre gli uomini di Gasperini, reduci da cinque successi in fila, interrompono la striscia e si portano a 46. Domani la Roma, vincendo con il Torino, ha la possibilità di accorciare a -2 sul quinto posto dei bergamaschi. Passano neanche tre minuti dal fischio d'inizio e i rossoneri sbloccano immediatamente con un super gol di Leao, che salta Holm e Scalvini vincendo anche un rimpallo ed insaccando un gran destro a giro sotto l'incrocio. Dopo un ottimo avvio dei padroni di casa, la formazione bergamasca ...