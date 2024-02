Scontri | il 26 Piantedosi vede sindacati

Scontri Pisa: Landini contro Piantedosi, che convoca sindacati - LaPresse

(Di sabato 24 febbraio 2024) 13.45 Il ministro dell'Internoha avuto una serie di contatti telefonici con i leader sindacali per fissare un incontro che si terrà lunedì. Il tema sono glitra le forze dell'ordine e i manifestanti,a Pisa e in diverse altre occasioni. Poco fa in fatti, Landini a margine del flash mob al Campidoglio per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e in Ucraina, ha detto che le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'incontro perché"le manganellate a Pisa sono inaccettabili",