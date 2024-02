Gianluca Grignani in tour con “Residui di Rock’n’roll”

Gianluca Grignani in tour: ecco le date nei club 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024), cresce l’attesa per “di”, ilnei principali club italiani, e si aggiunge una nuova data il 22 marzo al ‘Phenomenon’ di Fontaneto D’Agogna (Novara). Biglietti per la nuova data disponibili in prevendita da oggi. Andiamo a saperne di più.in. Cresce l’attesa per il ritorno dal vivo diche sarà innei principali club italiani con “di”. Si aggiunge una nuova data, cioè il 22 marzo (DATA ZERO) al ‘Phenomenon’ di Fontaneto D’Agogna (Novara). “di” Una serie di appuntamenti speciali in location che ...

Gianluca Grignani torna a esibirsi live con un tour in giro per l’Italia: le date che vedranno protagonista il cantante Dieci speciali appuntamenti in ... (361magazine)

Gianluca Grignani torna a esibirsi live con un tour in giro per l’Italia: le date che vedranno protagonista il cantante Dieci speciali appuntamenti in ... (gossipitalia.news)

Gianluca Grignani in tour: ecco le date nei club 2024: Cresce l’attesa per il ritorno dal vivo di Gianluca Grignani che sarà in tour nei principali club italiani con RESIDUI DI ROCK’N’ROLL. Si aggiunge una nuova data il 22 marzo (DATA ZERO) al Phenomenon ... varesenews

Gianluca Grignani arriva a Pozzuoli con "Residui di Rock'n'roll": Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Gianluca Grignani sarà accompagnato sul palco dalla band composta da Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti ... ilvescovado

Gianluca Grignani annuncia la data zero del suo tour: Gianluca Grignani annuncia una nuova data del suo tour 'Residui di Rock'n'Roll'. Il nuovo concerto sarà la data zero del tour e si terrà al Phenomenon di Fontaneto D’Agogna, in provincia di Novara. rockol