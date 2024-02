F1 | la Ferrari illumina la seconda giornata di Test | Sainz in testa | ma è il passo la buona notizia

F1, la Ferrari illumina la seconda giornata di Test: Sainz in testa, ma é il passo la buona notizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Finita nell’album dei ricordi ladeipre-season di F1. Sul circuito di Sakhir (Bahrain), i team hanno svolto diverse prove di assetto per comprendere pregi e difetti delle nuove monoposto. Il più veloce del day-2 è stato lo spagnolo Carlos) con il crono di 1:29.921 a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) di 0.758 e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) di 1.145.ha ottenuto questo tempo montando le gomme C4, il compound morbido che non verrà usato nel week end di gara in Bahrain (29 febbraio-2 marzo), volendo comprendere le qualità della SF-24 in configurazione da qualifica, a differenza di Checo e del sette volte campione del mondo che hanno deciso di dar seguito al programma di lavoro con le C3 (medie). Tuttavia, l’iberico ha ...

