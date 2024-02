Borsa di Tokyo conferma il massimo storico in chiusura

Il Nikkei giapponese ha conferma to in chiusura il suo massimo storico finendo la seduta a quota 39.098,68, con un aumento del 2,19% (+836,52 punti). ... (quotidiano)

