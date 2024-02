Antonella e i suoi figli uccisi per liberarli dai demoni | al setaccio i cellulari dei fratelli di Dio

Strage Palermo, oggi l'autopsia sui corpi di Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Isequestrati a Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia di palermitani finita in carcere per il triplice omicidio di Altavilla, stanno fornendo elementi utili e importanti agli inquirenti per ricostruire il contesto - certamente a sfondo parareligioso - in cui sarebbe maturato...