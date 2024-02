Torregaveta | bus Eav nel mirino | forato vetro autista | biglia o proiettile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn forte rumore, poi l’inquietante scoperta: erail, dal lato. Se ne è reso conto, ieri sera, il conducente di autobus Eav. Con ogni probabilità, a provocare il buco è stato uno una, lanciata con una fionda. Il mezzo era in servizio sulla tratta-Fusaro, nei pressi dell’ufficio postale di, comune di Monte di Procida. Alle 21.50 circa, il guidatore ha udito il botto. Il tempo di fermare il bus, scendere e fare la scoperta. Per puro caso, non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Gli agenti hanno constatato il danno, e raccolto le prime informazioni. Dati utili alla ricostruzione dei fatti. Ma l’episodio non è certo isolato. Appena 24 ore prima, ...