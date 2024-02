Cruz | «Scomparsa Brehme triste per tutti Inter | Simeone farà così»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024)è a bordocampo al Meazza in vista di-Atlético Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League di stasera (ore 21). L’ex attaccante, oltre a parlare della partita, ricordascomparso oggi. IL SALUTO – Da una leggenda dell’come Julio Ricardoun ricordo per Andreasdopo la prematura: «È un momento molto, non solo per i tifosiisti ma per tutto il mondo del calcio. Sappiamo cos’era lui, sono cresciuto con quella Germania Ovest molto forte. Non ho avuto la possibilità di conoscerlo come persona, però nel calcio si sa tutto e me ne hanno sempre parlato benissimo. Era una persona giovane che aveva ancora tanto da vivere, faccio un saluto grande alla sua famiglia e a ...