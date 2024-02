Polemiche a Sanremo | dubbi sulle modalità di votazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024)votazioni e richieste di trasparenza sollevate dopo la vittoria di Angelina Mango2024 ha visto una svolta sorprendente: Angelina Mango supera Geolier, favorito dal televoto, grazie a votazioni contestate. Geolier aveva il 60% del pubblico, ma le giurie hanno premiato Mango. La Rai ammette problemi tecnici nel televoto, suscitando richieste di chiarimenti da parte di Codacons e Assoutenti. Le associazioni chiedono trasparenza e l’apertura di un tavolo di confronto per rivedere il sistema di. La Rai promette riflessionidi voto future. Amadeus sottolinea l’importanza di affrontare il problema per il prossimo direttore artistico. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ...