Rugby | Michele Lamaro duro | “Non serve a niente allenarsi bene se poi giochiamo così”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dura lezione da assorbire per l’Italche ha ceduto per 36-0 a Dublino contro l’Irlanda nella seconda partita del Sei Nazioni 2024. Dopo l’ottimo debutto con la sconfitta di misura all’Olimpico contro l’Inghilterra, oggi gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi al meglio e dovranno necessariamente reagire fra due settimane contro la Francia. Dure sono state anche le parole del capitanoai microfoni di Sky Sport: “Non tolgoall’Irlanda, ma il risultato di oggi è stato molto demerito nostro. Nelle fasi di conquista dobbiamo riuscire a trovare delle soluzioni, altrimenti non riusciamo a giocare il nostro. Poi le poche palle che abbiamo avuto oggi spesso le abbiamo buttate via,non siamo mai riusciti a mettergli pressione che anzi abbiamo sempre ...

Pesante sconfitta per gli azzurri nella seconda sfida del Sei Nazioni. Netta sconfitta per 36-0 all'Aviva Stadium di Dublino ...Michele Lamaro non si nasconde dopo il pesante 36-0 subito a Dublino: 'L'Irlanda è una grande formazione, è stata più forte noi in tutte le zone del campo. Noi però dobbiamo capire che il livello del ...Michele Lamaro non si nasconde dopo il pesante 36-0 subito a Dublino: "L'Irlanda è una grande formazione, è stata più forte noi in tutte le zone del campo. Noi però dobbiamo capire che il livello del ...