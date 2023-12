Trucco superstar con le collezioni make up Natale 2023

Leggi su amica

(Di lunedì 4 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Tutte leup diDelle festività invernali è bello già solo il pensiero: ma se si guardano letutto diventa ancora più magico. Queste riescono a tradurre lo spirito festoso e – perché no – fastoso dei party di fine anno con una luce calda e seducente. Il filo conduttore è, infatti, lo scintillio, elaborato attraverso diverse soluzioni, finiture e texture, per valorizzare incarnato, occhi, labbra e unghie. Così i riflessi madreperlati, iridescenti e metallici la fanno da padrone. Insieme a colori magnetici, pieni e opulenti, come l’oro, il silver, il platino ma anche il rosso e – ...