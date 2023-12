Potenza-Taranto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa vanno a caccia di altri punti per allontanarsi dalla zona playout e magari avvicinarsi alle prime dieci posizioni della graduatoria. I ragazzi di Eziolino Capuano, dal loro canto, stanno disputando un’ottima stagione e hanno intenzione di proseguire su questa strada per restare in scia alle dirette avversarie. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 4 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.