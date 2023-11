Incidente in Calabria | Acerbo PRC-UP | “Giusto sciopero FS | sicurezza al primo posto”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) ROMA – “Lodel trasporto ferroviario deciso da tutte le organizzazioni sindacali per domani è una giusta risposta all’ignavia dell’attuale governo e dei precedenti che con i vertic di RFI non hanno garantito l’ammodernamento e la. Purtroppo abbiamo un ministro come Salvini al servizio della lobby delle grandi opere e che passa le giornate sui social. Invece di buttare i soldi per il ponte sullo Stretto Salvini poteva pensare ai passaggi a livello!”. Così Maurizio, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare. “Come denunciano i sindacati – aggiunge – la pericolosità dei passaggi a livello non è una novità e da anni chiedono ne chiedono la soppressione totale, confermata dalle evidenze statistiche dell’Agenzia Nazionale per la...