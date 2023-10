Torino | disordini a corteo e scontri con la polizia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Circa 300 manifestanti, tra studenti, appartenenti ai centri sociali e no tav, hanno partecipato alorganizzato in concomitanza con l'arrivo della premier Meloni Sono circa 300 i manifestanti, tra studenti, appartenenti ai centri sociali e no tav, che hanno partecipato aalorganizzato in concomitanza con l’arrivo della premier Giorgia Meloni al Festival delle Regioni. Al, partito da Palazzo Nuovo, non sono mancati diversi momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, quando i dimostranti hanno tentato di avvicinarsi al luogo dove era in corso l’evento. A quel punto sono stati respinti e ci sono stati contatti e. In un video, girato da una donna e finito online, si vedono alcune scene del contatto tra gli agenti in tenuta antisommossa e manifestanti. ...