Sinner | Pietrangeli | “Presto vincerà uno Slam ma il record è mio”

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Jannikun torneo dello". Nicola, uno dei grandi del tennis italiano, non ha dubbi e incorona l'azzurro che oggi ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo di Pechino guadagnandosi il quarto posto nel ranking Atp, un risultato che in passato ha raggiunto solo Adriano Panatta. "lo avevo pronosticato da inizio anno che sarebbe arrivato tra i primi 4-5 del mondo e oggi mi ha dato ragione. Jannik è un predestinato, basta sentire la sua palla: tira più forte di tutti. Può salire ancora ma il salto di qualità lo farà vincendo un Grandee per me ci riusciràmagari già il prossimo anno", diceall'Adnkronos. "Non si può parlare di ...

Disco rosso per Jannik Sinner e Matteo Berrettini per la Coppa Davis . Il 13 settembre contro il Canada non ci saranno i due big azzurri. Se per il ...

Il capitano del team del '76: "Infortuni? Oggi si gioca troppo". ROMA - " Berrettini non può giocare in Coppa Davis, perché si è infortunato, ma ...

Il capitano del team del '76: "Infortuni? Oggi si gioca troppo". ROMA - " Berrettini non può giocare in Coppa Davis, perché si è infortunato, ma ...

I SEI ITALIANI IN TOP 10 NELLA STORIA Nicola- best ranking 3 (1959, 1960) Adriano Panatta - best ranking 4 (1976) Jannik- best ranking 4 (2023) Matteo Berrettini - best ranking ...E' molto probabile chechiuda la stagione in una posizione mai raggiunta da un tennista italiano nell'era del computer. L'altoatesino, se rimane 4, sarebbe secondo solo a Nicola, ...

Jannik Sinner, Nicola Pietrangeli: "Vincerà uno Slam ma il record è ... Adnkronos

**Tennis: Pietrangeli, 'Sinner un predestinato, presto vincerà uno ... Il Dubbio

L'ex fuoriclasse azzurro: 'Lo avevo pronosticato tra i primi cinque, ha fatto anche meglio' ROMA (ITALPRESS) - 'Avevo pronosticato che a fine ...Jannik Sinner, 22 anni, batte oggi lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, nella semifinale del torneo Atp di Pechino 2023 e eguaglia il record di Adriano Panatta. L’azzurro si impone per ...