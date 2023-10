Carabinieri Forestali sequestrano prodotti non tracciabili alla sagra di Sirignano

L’attività di controllo ha interessato il Passo della Futa, il Passo della Raticosa, il Passo del Giogo, la SP Imolese (ex SS 610) e sulla SR ...

Il sopralluogo, all’interno delle due aree, tenuto conto dell’ampiezza delle due zone, è stato effettuato in più giorni mediante l’ausilio di tre ...

Il colonnello Stefano Gerbaldo ha assunto il comando dei carabinieri forestali delle province di Alessandria e Asti . Laureato in scienze forestali ed ...

Questa azione mirata dimostra il costante impegno deinel garantire la salubrità degli alimenti e la sicurezza dei consumatori. L'intervento ha comportato, inoltre, l'elevazione di ...C'erano volute 28 ore di lavoro ininterrotto di vigili del fuoco edai comandi di Verghereto, Pennabilli e Sant'Agata Feltria, per domare l'incendio che tra il 13 e 14 maggio dello scorso anno ha ridotto in cenere tredici casette in legno di un ...

Controlli dei carabinieri forestali in Valbormida: scoperte irregolarità edilizie in un maneggio La Stampa

Carabinieri forestali, il comandante Rispoli in visita alla Compagnia di Comacchio FerraraToday

Sirignano - Nell’ambito delle attività, finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino hanno eseguito mirati controlli alla sagra ...Si chiama “Un Albero per la Salute” l’iniziativa dell’Arma dei carabinieri - Raggruppamento Biodiversità e FADOI (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), che prevede la ...