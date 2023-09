Finalmente torna a postare sui social | dedica speciale ai tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 1 ottobre 2023) Vittoria importante del Napoli allo Stadio Via del mare di Lecce, nel segno di Garcia, Kvaratskhelia e Osimhen:estasiati Il Napoli di Rudi Garcia è rito definitivamente in carreggiata con gli ultimi due successi, dopo la sconfitta contro la Lazio e i pareggi contro Bologna e Genoa. Gli azzurri ora sono a quattordici punti in classifica, a meno quattro punti dalle milanesi, Inter e Milan, capoliste a pari punti. Tanti gli aspetti positivi da sottolineare. A partire dal gioco. Gli azzurri sono apparsi solidi in fase difensiva, la coppia Natan-Ostigard ha trasmesso fiducia e i dati parlano chiaro: due cleen sheet in tre partite, oltre ad ottimi spunti in fase di impostazione. Garcia, in attesa del rientro di Rrahmani, potrebbe aver trovato la coppia di centrali titolare. A centrocampo, oltre all’ennesima prestazione positiva di Zielinski, c’è ...