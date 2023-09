Catania | escursionista 58enne muore nel fiume Alcantara

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 58 anni ha perso la vita annegando nelle acque del, a Castiglione di Sicilia, in provincia di. Il, palermitano, faceva parte di un gruppo di quattro escursionisti, tre dei quali sono stati recuperati da un elicottero dei vigili del fuoco. L'incidente sarebbe avvenuto nell'area della Centrale idroelettrica dell'Enel, in una zona a monte del corso d'acqua. Secondo quanto si apprende, il gruppo di amici stava effettuando body rafting.