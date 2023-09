Biella | cadavere di uomo ritrovato in un cassonetto a Chiavazza

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Ildi unè statoin undella spazzatura nei pressi di un condominio in centro città a, in zona. Ad allertare le forze dell’ordine, a quanto si apprende sarebbe stata una signora che, dalle prime informazioni, avrebbe notato gettare nelqualcosa di anomalo soprattutto per le dimensioni. Gli agenti giunti sul posto hanno così rinvenuto il corpo dell’avvolto in un telo. Ancora non è stato possibile ipotizzare le cause della morte perché il medico legale non ha potuto visionare il corpo poiché sul luogo del ritrovamento sono ancora in corso i rilievi della scientifica. Sull’episodio indaga la squadra mobile. La vittima sarebbe unsulla trentina. ...

Il Cadavere di un uomo è stato trovato questa sera in un cassonetto dei rifiuti a Biella , in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, ...

...nella spazzatura qualcosa di anomalo soprattutto per le dimensioni Ildi un uomo è stato ritrovato in un cassonetto della spazzatura nei pressi di un condominio in centro città a, in ...Ildi un uomo è stato trovato questa sera in un cassonetto dei rifiuti a, in località Chiavazza. A scoprirlo è stata una donna che, dopo cena, era uscita di casa per buttare la spazzatura.

