Le pagelle di Cagliari-Milan 1-3 | spavento e rimonta rossonera!

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Riportiamo ledel match di Serie A tra. Tra le mura della rinominata Sardegna Arena la squadra di casa dei rossoblù affronta la temibile corazzata rossonera di mister Stefano Pioli. La prima frazione della partita ha visto i ragazzi di Ranieri andare in vantaggio grazie all’ostico Luvumbo. In seguito ad una disattenzione dell’estremo difensore dei sardi, però, ilha prima pareggiato e poi ribaltato l’esito. Nel secondo tempo Ruben Loftus-Cheek mette il punto esclamativo sul successo degli ospiti determinando il finale 1-3. LediPrima di analizzare ledi giocatori e allenatori di, ecco il voto del direttore di gara. Arbitro: Federico La ...

Tra poche ore il Milan scenderà in campo contro il Cagliari. In vista del match Pioli conta anche sulla leadership di Florenzi Fattore Florenzi. Tra poche ore il Milan…