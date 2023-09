Ultime Notizie Roma del 25-09-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono piano Ferrigno andiamo in Ucraina e un’apertura al terrore al colpo per un drone esploso nell’aeroporto a 7 km dal centro secondo fonti dell’intelligence della Difesa il velivolo senza pilota intercettato davanti è stato fatto atterrare in sicurezza sulla pista esploso quali comandanti della creazione e ufficiali dell’ FBI sono arrivati per ispezionare i droni e scattare foto ci sono morti e feriti intanto sarebbe morto il comandante della flotta russa ucciso in Crimea anch’io adesso in fiamme dopo ripetuti attacchi che hanno distrutto parte delle Infrastrutture portuali come depositi di grano una prima stima parla di 1000 tonnellate distrutte sono anche un morto e un disperso secondo punto Green in Russia è stato massicce di avvenuto con mezzi combinati ...