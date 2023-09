STATS – Il Feyenoord e Gimenez dominavano | l’umiliazione non accettata dai tifosi dell’Ajax

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Eredivisie, ilhanno tenuto nel palmo della mano gli avversariprima della sospensione della partita É stata una domenica terribile per l’Eredivisie, che ad Amsterdam ha vissuto uno spettacolo orribile. Il Klassieker non ha potuto avere il suo corso normale per la responsabilità della curva, che in tre distinte occasioni ha impedito lo svolgimento della gara. Prima con lanci di bicchieri di birra, successivamente con fumogeni in campo. Inutili le sospensioni avute per due volte nel primo tempo, al terzo stop l’arbitro ha detto basta in maniera opportuna. A quel punto gli incidenti sono stati ben visibili tanto in un assalto alla tribuna quanto fuori dalla Johan Cruyff Arena, con intervento anche della polizia. Un vero peccato anche perché si stava assistendo a qualcosa di ...