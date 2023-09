Sylvester Stallone odiava Rambo

(Di giovedì 21 settembre 2023) Come l’attoreha superato l’iniziale riluttanza per il famoso film d’azione diventato un cult degli anni Ottanta e ha creato il leggendario personaggio di: la vera storia di come all’inizio provava odio per il personaggio die la trasformazione di. Ciao a tutti gli appassionati di L'articolo proviene da Tenacemente.

I Mercen4ri - Expendables è al cinema da oggi 21 settembre e, per prepararvi alla reunion con vecchie glorie come, Dolph Lundgren e Jason Statham , questa volta sostenuti da new entry di rilievo come Megan Fox , possiamo mostrarvi tre clip in italiano del film diretto da Scott Waugh. Ma di ...: "Sono l'ultimo dei dinosauri tra le action star degli anni '80" Le reazioni della critica americana a I mercen4ri - Expendables Eric Eisenberg di CinemaBlend non usa mezzi termini,...

I mercenari 4 promosso o bocciato Prime recensioni del nuovo film con Sylvester Stallone Everyeye Cinema

I Mercenari 4: le prime altalenanti reazioni al nuovo film della popolare saga action! BadTaste.it Cinema

Non sono tenere le prime reazioni della critica americana nei confronti de I mercen4ri - Expendables, nuovo capitolo della saga con Sylvester Stallone, da oggi al cinema.Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti affrontano una nuova sfida, in una storia piena di azione. Per superarla ed avere ...