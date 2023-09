Meloni a New York Elogio della normalità

(Di giovedì 21 settembre 2023) “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei – disse Charlie Chaplin – Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giornotua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”. Esiste un limite tra la contrapposizione fazionistica, la critica professionale e il fisiologico (e dovuto) dibattito su posizioni e idee; e le scelte di natura personale, che vanno non solo rispettate ma, se possibile, tenute fuori dall’arena politica e mediatica. E invece sempre più spesso (e a vari livelli) accade che il tutto venga mescolato: il risultato è una melassa dal sapore rancido, che fa perdere di vista il vero obiettivo di media e governanti. La scelta “pizza e” ...

...discussione che viene portata avanti a livello governativo e che certo non verrà risolta prima del rientro della premier Giorgiadagli Usa . "Lavoriamo per un compromesso", ha spiegato da......la cerimonia di deposizione della corona ai piedi della statua di Cristoforo Colombo aYork L'assenza al Consiglio di Sicurezza. A saltare all'occhio è stato anche il mancato intervento di...

Meloni a New York ma diserta il Consiglio di sicurezza dell’Onu e l’ambasciata Il Fatto Quotidiano

Per Meloni cena italiana con lo staff a New York, non parla al Consiglio di sicurezza dell'Onu Agenzia ANSA

Non c’è Giorgia Meloni allo storico Consiglio di sicurezza dell’Onu, che vede insieme il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Al suo posto la premier m ...Premier Giorgia Meloni called for the United Nations Security Council to be overhauled in her address to the General Assembly in New York overnight. © ANSA ...