Grave incidente sulla statale | l’auto si schianta contro il guardrail e cappotta | c’è una vittima

(Di giovedì 21 settembre 2023) GravissimostradalePorrettana intorno alle 14 di oggi 21 settembre nel territorio del comune di Marzabotto, per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada: prima l’impatto con il guard rail poi l’utilitaria si èta. Permobilista alla guida, un 71enne residente a Crevalcore, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco di Vergato e i carabinieri. sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza ed elisoccorso, ma inutilmente. >Terribile schianto tra più mezzi, pesantissimo il bilancio e strada chiusa I carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso pensano, infatti, che alla base dell’ci sia un malore. Racconta il Resto del Carlino come: “Per consentire i soccorsi e per ...

La celebre conduttrice italiana Vanessa Incontrada lotta per la vita dopo un drammatico incidente sulla via Aurelia: ecco i particolari ...

sul lavoro. Il 55enne trasportato con Pegaso all'ospedale Le ScotteCatanzaro -oggi pomeriggio sulla strada statale 106, nelle vicinanze di Copanello, e che ha provocato il ferimento di cinque persone. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto ...

Grave incidente questa mattina a Sezze, due feriti, uno in modo molto serio LatinaQuotidiano.it

Incidente grave a Copanello, scontro tra furgone e auto: 5 feriti La Nuova Calabria

PISTOIA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi ... Fortunamente non ci sono state persone ferite in modo grave. Sul posto presente personale sanitario del 118, la Polizia stradale e i tecnici ...L'incidente è avvenuto in un terreno agricolo in località San Benedetto: l'uomo è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato ...