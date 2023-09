Battipaglia | uccide la moglie con un taglio alla giugulare | “Mi tradiva con uno che conosco”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Era convinto che lalo tradisse con un altro. E’ quanto ha dichiarato agli inquirenti Marco Aiello, l’idraulico 38enne che ieri ha ucciso a coltellate laMaria Rosa Troisi al culmine di una violenta lite coniugale scoppiata tra le mura della loro abitazione in via Flavio Gioia, località Lido Lago, a(Salerno). L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si è anche appreso che la famiglia si era trasferita da poco nella casa a Lago di, una zona che, specialmente durante la stagione estiva, diventa molto frequentata. Questo ennesimo ...Il femminicidio è avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Flavio Gioia a. In casa, al momento dell'omicidio, non erano presenti i due figli. Non è ancora chiaro se qualche vicino ...

Al culmine della lite Marco Aiello, 38 anni, ha ucciso Maria Rosaria Troisi, coetanea, con una coltellata alla gola. L’ennesimo femminicidio si è consumato in una frazione di Battipaglia (Salerno), ...Sono 74 i femminicidi compiuti in Italia nel 2023 fino a metà agosto - . L'ennesimo femminicidio. Questa volta nel Salernitano e per la precisione, a Battipaglia. Nel primo pomeriggio di mercoledì, un ...