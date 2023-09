Aria inquinata | Legambiente | “Non possiamo più rimanere inerti”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alla crescente e preoccupante situazione dell’inquinamento dell’ad Avellino,Avellino esprime la sua profonda preoccupazione e rammarico per l’assenza di un intervento tempestivo da parte delle istituzioni locali. I cittadini e le cittadine della Valle del Sabato sono da troppo tempo costretti a respirare un’contaminata, con gravi conseguenze sulla loro salute e sulla qualità della vita. Come dichiara il Presidente diAvellino, Antonio Di Gisi: “La parola emergenza non va più usata quando parliamo diad Avellino, ormai siamo abituati a respirare. Ancora una volta ci troviamo dinanzi alla stagione degli sforamenti, lo diciamo con l’amaro in bocca, perché ...

Secondo una recente indagine del Guardian , circa il 98% della popolazione dell'Europa vive in zone dall'altamente. In collaborazione con alcuni accademici dell' università di Utrecht e dello Swiss Tropical and Public Health Institute nell'ambito del progetto Expanse finanziato dall'...Il particolato contribuisce allo smog che vediamo e respiriamo nell'dei nostri centri abitati. Il particolato e stato recentemente classificato come inquinante cancerogeno dall'Associazione ...

"Non ci arrendiamo e continueremo a essere in piazza perché tra dieci anni racconteremo di come abbiamo risolto tale problema" ...E’ preoccupante la situazione dell’inquinamento dell’aria ad Avellino, Legambiente Avellino esprime la sua profonda preoccupazione e rammarico per l’assenza di un intervento tempestivo da parte delle ...