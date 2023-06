Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023)DEL 10 GIUGNOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA, E TRA LAURENTINA E PONTINA; SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IND IREZIONE CERVETERI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEAVITERBO, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI DAL 17 AL 25 GIUGNO LA CIRCONE SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA VALLERANO – VITERBO; SERVIZIO REGOLARE NELLA ...