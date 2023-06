Calciomercato Milan – Maldini e Massara volevano un campione del mondo

La sua stagione, nonostante non sia stato sempre continui, è da otto pieno perché ilsenza di lui fatica tremendamente a fare risultato. Un altro giocatore imprescindibile per i rossoneri è ...... oggetto dei desideri dell'Inter fin dai tempi della militanza con la maglia del. Franck Kessie (LaPresse) -.itL'ivoriano ha lasciato Milanello la scorsa estate a parametro zero e ...In cui non gioca il. Io non terrei mai furi Lukaku, ma in una gara potenzialmente da 120' e con i rigori, penso che l'allenatore faccia una scelta saggia partendo con Dzeko. Accetto in pieno la ...

L'attacco del Milan è stato tenuto in piedi dalle accelerazioni di Leao e dai gol, decisivi, di Giroud; un reparto che ha saluto Ibrahimovic.In casa Milan si pensa al futuro. La stagione 2022/23 è terminata da pochissimi giorni per i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli e tira già vento di rivoluzione. Subito dopo il termine dell’anna ...