Ecoservice | azienda leader nel settore degli autotrasporti | certificata ISO per gestione ambientale e qualità

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 giugno 2023) Le certificazioni internazionali confermano l’eccellenza dell’italianaMilano, 8 Giugno 2023. L’industriaè uncruciale per l’economia italiana che oggigiorno si trova a dover affrontare sfide legate sia allasia alladei servizi offerti. In questo contesto, l’italianasrl, che dal 1996 opera nella logistica del trasporto dei rifiuti urbani, si è affermata come un’nelSRL, infatti, ha ottenuto le certificazioni ISO 45001:2018 e ISO 37001:2016, confermando il suo impegno per la ...