Liga | l’ultimo gol di Benzema e la retrocessione del Valladolid | i verdetti

(Di lunedì 5 giugno 2023) Si è concluso anche il campionato spagnolo e sono arrivati gli ultimi. Il Barcellona è campione di Spagna, in Champions League Real, Atletico Madrid e Real Sociedad, più il Siviglia dopo il trionfo in finale di Europa League contro la Roma. In Europa League Villarreal e Betis, l’Osasuna in Conference. Sospiro di sollievo per il Valencia che riesce a salvarsi al termine di una stagione difficilissima. In seconda divisione il, fatale il pareggio 0-0 contro il Getafe. Già retrocesse Espanyol ed Elche. In golsu rigore, nell’ultima partita con la maglia del Real Madrid (1-1 contro il Bilbao). LA CLASSIFICA 1- BARCELLONE 882- REAL MADRI 783- ATL. MADRID 774- REAL SOCIEDAD 715- VILLARREAL 646- BETIS 607- OSASUNA 53 8- BILBAO 51 9- MAIORCA 50 10- GIRONA 49 11- VALLECANO 49 12- SIVIGLIA 49 13- CELTA VIGO 43 14- ...

