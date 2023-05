giungono da casa Parma , che perde il suo portiere titolare per un paio di giorni e non solo. Si, perché - secondo quanto riportato da Sky Sport - Gianluigi Buffon avrebbe ...'Devi spegnere tutto' Ebbene, Massa è stato costretto a togliere il cavalletto perché alcune 'facce' - così le ha definite - si avvicinavano in continuazione a lui , si posizionavano di fronte ...per Zlatan Ibrahimovic. Domenica sera non sarà una partita come le altre per lo svedese del Milan. Finisce il campionato e Re Zlatan ci terrebbe tantissimo a esserci contro il Verona ...

Brutte notizie Parma: problema muscolare per Gigi Buffon ItaSportPress

Fredrik Olsson ha purtroppo avuto alcune brutte notizie su Amnesia: The Bunker quando è passato davanti alla telecamera all'inizio di questo mese. Fortunatamente oggi non è così. È tutto il contrario.Terra Amara, cambia tutto: stop alla messa in onda su Canale 5, brutta notizia per gli appassionati della soap opera. Tutto è iniziato circa dieci anni fa, con l’arrivo su Canale 5 di Cherry Season, l ...