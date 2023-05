Materazzi | «Mourinho aveva fiducia in me | ero sicuro ci lasciasse»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Marcoè tornato sull’addio di Joséall’Inter e ha descritto il suo 2010 a livello di presenze nel podcast su Youtube di Gianluca Gazzoli. RAPPORTO –, un rapporto speciale: «Negli ultimi 15 giorni prima della partita (finale di Champions League) avevo il sentore che sarebbe andato via. Se avessimo vinto eroci, volevo vincere la Champions League e convincerlo a rimanere. Lo guardavo negli occhi negli allenamenti e abbassava lo sguardo. Il giorno prima della finale a Madrid capimmo che sarebbe andato via al 100%, per noi era un punto di riferimento e una persona importante. Senza di lui non avremmo vinto la Champions League, anche l’anno dopo però potevamo andare in semifinale. Dopo la partita abbiamo pianto insieme, ma l’ho ...

...e Marco. Per il Ct della Nazionale la gara con il Siviglia è aperta a qualsiasi risultato , mentre l'ex campione del mondo ha dato i meriti della competitività della Roma a José. ......e Marco. Per il Ct della Nazionale la gara con il Siviglia è aperta a qualsiasi risultato , mentre l'ex campione del mondo ha dato i meriti della competitività della Roma a José. ...Commenta per primo Tanti nemici, ma pure qualche amico. Josèincassa oggi i complimenti di Marco, uno dei giocatori simbolo dell'Inter del Triplete. L'ex difensore bacchetta anche Cassano in una diretta sul portale Storiedipallone: 'Se la ...

Cassano-Mourinho, Materazzi si schiera: 'Antonio è monotono' Calciomercato.com

Ospite di Gianluca Gazzoli lo scorso 16 maggio, il giorno dell'euroderby di ritorno, Marco Materazzi ha raccontato come ha vissuto il periodo post-ritiro: "Ho smesso nel 2011, il primo ...Marco Materazzi, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto a Storiedipallone per dire la sua in merito alle bordate a distanza tra Cassano e Mourinho.