Ucraina, è morto in guerra Vitalii Merinov: è stato 4 volte campione del mondo di kickboxing (Di domenica 2 aprile 2023) La guerra in Ucraina fa un’altra vittima nel mondo dello sport. Vitalii Merinov, il quattro volte campione del mondo di kickboxing, è morto in combattimento, ucciso da militari russi. Il decesso di Merinov, imbattuto campione nazionale in Ucraina, è avvenuto in ospedale, come confermato su Facebook da Ruslan Martsinkiv, sindaco di Ivano-Frankivsk, città natale dell’atleta. “Durante una delle sue battaglie, Vitalii era rimasto ferito a una gamba, ma si è ripreso ed è tornato al fronte, difendendo l’Ucraina fino all’ultimo respiro. La sua morte è una perdita immensa per la comunità di Ivano-Frankivsk”. Merinov, in prima ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Lainfa un’altra vittima neldello sport., il quattrodeldi, èin combattimento, ucciso da militari russi. Il decesso di, imbattutonazionale in, è avvenuto in ospedale, come confermato su Facebook da Ruslan Martsinkiv, sindaco di Ivano-Frankivsk, città natale dell’atleta. “Durante una delle sue battaglie,era rimasto ferito a una gamba, ma si è ripreso ed è tornato al fronte, difendendo l’fino all’ultimo respiro. La sua morte è una perdita immensa per la comunità di Ivano-Frankivsk”., in prima ...

