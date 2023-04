Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2023 ore 16:30 (Di sabato 1 aprile 2023) Viabilità DEL 1 APRILE 2023 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI Roma SUD IN DIREZIONE Roma, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA Roma-FIUMICINO, A PARTIRE DAL VIALE ISACCO NEWTON FINO A PARCO DEI MEDICI VERSO IL RACCORDO; E PROPRIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023)DEL 1 APRILEORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA DIRAMAZIONESUD, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DISUD IN DIREZIONE, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA-FIUMICINO, A PARTIRE DAL VIALE ISACCO NEWTON FINO A PARCO DEI MEDICI VERSO IL RACCORDO; E PROPRIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA PONTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA ...

