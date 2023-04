Traffico Roma del 01-04-2023 ore 14:30 (Di sabato 1 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rcalcina : RT @IpaziaCheyenne: A me fa tanto ridere la gente che urla come chissà a cosa stessero assistendo. Ancora non hanno capito quale sia IL PRO… - arabafenice8888 : Vi chiamiamo #Vandali Si definiscono : ???? “Non chiamateci attivisti, noi siamo “cittadini preoccupati”. Quest… - IpaziaCheyenne : A me fa tanto ridere la gente che urla come chissà a cosa stessero assistendo. Ancora non hanno capito quale sia IL… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Palmiro Togliatti ?????? #Traffico rallentato altezza Via Vittorino Colombo #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale 21 Aprile ?????? #Traffico rallentato altezza Piazza Domenico Gnoli #Luceverde #Lazio -