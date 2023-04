Roma-Sampdoria, Stankovic: “Proviamo a giocarcela con tutti” (Di sabato 1 aprile 2023) “In queste ultime due settimane siamo riusciti a staccare un po’, riposare e poi ad allenarci molto bene. Ci mancavano alcuni nazionali ma hanno tutti più o meno giocato e quindi possiamo essere soddisfatti. Abbiamo qualche infortunio ma abbiamo ancora un allenamento e decideremo chi andrà in campo”. Con queste parole il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma allo stadio Olimpico. I blucerchiato sono reduci dalla vittoria contro il Verona: “Ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noi Proviamo a giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la Roma una squadra tosta, ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) “In queste ultime due settimane siamo riusciti a staccare un po’, riposare e poi ad allenarci molto bene. Ci mancavano alcuni nazionali ma hannopiù o meno giocato e quindi possiamo essere soddisfatti. Abbiamo qualche infortunio ma abbiamo ancora un allenamento e decideremo chi andrà in campo”. Con queste parole il tecnico della, Dejan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro laallo stadio Olimpico. I blucerchiato sono reduci dalla vittoria contro il Verona: “Ci ha dato la carica, abbiamo lavorato con il morale alto e con entusiasmo. Noicon. Lo abbiamo fatto a Torino con la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con launa squadra tosta, ...

