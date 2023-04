Porto canale a Fiumicino, Tripolini: “Pescatori esausti, va subito messo in sicurezza” (Di sabato 1 aprile 2023) Fiumicino – “Urge una messa in sicurezza del Porto canale“. A denunciare la situazione è Gianluca Tripolini, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative 2023, che questa mattina, con Sabrina Mazzoni, presso i locali del circolo Pharos, ha incontrato, grazie ai contatti creati da Francesco De Maio, una quindicina tra Pescatori e operatori ittici: “La situazione è davvero tragica: chi quotidianamente lavora al Porto canale ha messo in luce la pericolosità dell’imboccatura del Porto, per il quale servirebbe un drenaggio periodico, soprattutto all’ingresso. I detriti che si accumulano sono molto pericolosi, sia per la grande per la piccola pesca, e rappresentano un rischio tanto per le barche ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023)– “Urge una messa indel“. A denunciare la situazione è Gianluca, candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative 2023, che questa mattina, con Sabrina Mazzoni, presso i locali del circolo Pharos, ha incontrato, grazie ai contatti creati da Francesco De Maio, una quindicina trae operatori ittici: “La situazione è davvero tragica: chi quotidianamente lavora alhain luce la pericolosità dell’imboccatura del, per il quale servirebbe un drenaggio periodico, soprattutto all’ingresso. I detriti che si accumulano sono molto pericolosi, sia per la grande per la piccola pesca, e rappresentano un rischio tanto per le barche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Porto canale a Fiumicino, Tripolini: “Pescatori esausti, va subito messo in sicurezza” - angelo_perfetti : Porto canale a Fiumicino, Tripolini: “Pescatori esausti, va subito messo in sicurezza” - PsichiatriaITA : RT @PsichiatriaITA: 5.500.000 visualizzazioni dei nostri oltre 3.300 video dall'aperttura del canale il 19 gennaio 2011 tutti autoprodotti… - Marco_Evang : @SalandinS Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco. In Via dei Giudei volavan velieri, come in un porto canale. - 0766news_TripTv : ?? Flashmob sull’autismo con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ???? Leggi l'articolo ?? -

Un weekend col canottaggio ai Navicelli ...canottaggio a sedile fisso abbia chiesto di portare la competizione nazionale sul nostro canale per ... dai confini con la Svizzera, con la società Porto Ceresio di Varese, fino alla Puglia con la lega ... Chi è Daniela Arenoso, la moglie di Fabio Cannavaro ...pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter Clicca qui per iscriverti al nostro canale ... Campionato Italiano Fondo canottaggio sedile fisso ai Navicelli di Pisa ...con la società Porto Ceresio di Varese, fino alla Puglia con la lega Navale sezione Molfetta. Ad ospitare il campionato sarà, per il terzo anno consecutivo la Port Authority di Pisa con il suo canale ... ...canottaggio a sedile fisso abbia chiesto di portare la competizione nazionale sul nostroper ... dai confini con la Svizzera, con la societàCeresio di Varese, fino alla Puglia con la lega ......pagina Facebook Clicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter Clicca qui per iscriverti al nostro......con la societàCeresio di Varese, fino alla Puglia con la lega Navale sezione Molfetta. Ad ospitare il campionato sarà, per il terzo anno consecutivo la Port Authority di Pisa con il suo... Porto Canale Cagliari, pubblicata la gara per la riorganizzazione del ... Corriere marittimo Dove mi porta il cuore Tutto quello che c'è da sapere su Dove mi porta il cuore: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora! Salvato dai pompieri un capriolo finito nel canale Industriale Stavano camminando lungo l’alzaia che costeggia il canale Industriale di Turbigo, quando hanno visto qualcosa che annaspava tra le acque. Era un capriolo che, uscito dai boschi, era finito nel canale ... Tutto quello che c'è da sapere su Dove mi porta il cuore: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!Stavano camminando lungo l’alzaia che costeggia il canale Industriale di Turbigo, quando hanno visto qualcosa che annaspava tra le acque. Era un capriolo che, uscito dai boschi, era finito nel canale ...