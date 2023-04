Pagamento Naspi Aprile 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Il Pagamento della Naspi, l’assegno della disoccupazione, non segue un calendario fisso per ogni mese e le date di accredito possono variare. Tuttavia, per quanto riguarda le lavorazioni di Aprile 2023, il Pagamento della Naspi dovrebbe avvenire tra il 9 e il 16 Aprile 2023. I beneficiari possono controllare la data esatta di accredito della propria domanda visitando il sito ufficiale dell’INPS e accedendo alla sezione Prestazioni e Pagamenti del loro Fascicolo Previdenziale. Pagamento Naspi di Aprile ed eventuali Ritardi Come sempre, nell’area MyInps di ciascun utente é possibile prendere visione dello stato dei pagamenti e del bonifico che verrà messo a disposizione entro la metà del mese ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 1 aprile 2023) Ildella, l’assegno della disoccupazione, non segue un calendario fisso per ogni mese e le date di accredito possono variare. Tuttavia, per quanto riguarda le lavorazioni di, ildelladovrebbe avvenire tra il 9 e il 16. I beneficiari possono controllare la data esatta di accredito della propria domanda visitando il sito ufficiale dell’INPS e accedendo alla sezione Prestazioni e Pagamenti del loro Fascicolo Previdenziale.died eventuali Ritardi Come sempre, nell’area MyInps di ciascun utente é possibile prendere visione dello stato dei pagamenti e del bonifico che verrà messo a disposizione entro la metà del mese ...

