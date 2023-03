Jacobelli | «Inter squadra più penalizzata senza Calhanoglu»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023) L’è attesa dal match contro la Fiorentina in campionato, Xavierritiene l’impegno molto difficile da superare. Questo è il suo commento in diretta dagli studi di Sportitalia. DIFFICILE – La Fiorentina sullo sfondo, Xaviercommenta in questo modo la partita dell’: «L’è lapiùdalla pausa nazionali, l’asdiè pesante. L’deve superare tanti ostacoli, la Fiorentina è un’altra rispetto a quella di inizio stagione. Normale pagare questo pedaggio per Italiano al primo anno con tre competizioni, tra l’altro sta andando bene in Coppa Italia e Conference League. Per i nerazzurri la partita è insidiosa, qualora la superasse anche in termini di ...