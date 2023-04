Inter, due impegnati in Serie B alle 16.15: nessuno da titolare (Di sabato 1 aprile 2023) alle 16.15 sono in programma due sfide di Serie B che vedranno impegnati due giocatori dell’Inter in prestito. Ovvero Sebastiano Esposito con il Bari e Samuele Mulattieri con il Frosinone. Ma entrambi partono dalla panchina. SCELTE DI FORMAZIONE – Due giocatori dell’Inter impegnati in Serie B alle 16.15. Il Bari di Sebastiano Esposito sfida il Benevento, mentre il Frosinone di Samuele Mulattieri è ospite del Perugia. Le scelte dei rispettivi allenatori, però, non premiano i due nerazzurri che partiranno dalla panchina. Pronti però a subentrare per cercare di dare il loro contributo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)16.15 sono in programma due sfide diB che vedrannodue giocatori dell’in prestito. Ovvero Sebastiano Esposito con il Bari e Samuele Mulattieri con il Frosinone. Ma entrambi partono dalla panchina. SCELTE DI FORMAZIONE – Due giocatori dell’in16.15. Il Bari di Sebastiano Esposito sfida il Benevento, mentre il Frosinone di Samuele Mulattieri è ospite del Perugia. Le scelte dei rispettivinatori, però, non premiano i due nerazzurri che partiranno dalla panchina. Pronti però a subentrare per cercare di dare il loro contributo.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

