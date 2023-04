Giro dei Paesi Baschi 2023, modifiche al percorso di terza e quinta tappa per la sicurezza dei corridori (Di sabato 1 aprile 2023) Il Giro dei Paesi Baschi 2023 inizierà lunedì 3 aprile da Vitoria/Gasteiz con sei tappe appannaggio dei tanti scalatori presenti. Ma il percorso finale ha subito, nella giornata di oggi, un paio di piccole variazioni che non andranno ad inficiare sull’intera complessità di questa sei giorni in territorio spagnolo. Gli organizzatori della corsa hanno annunciato delle variazioni nella terza e nella quinta tappa della competizioni, atte a tutelare la sicurezza dei corridori, al termine di una ricognizione fatta negli scorsi giorni e venendo a conoscenza delle difficoltà di percorrere alcune strade per il gruppo. Giro delle Fiandre 2023: tutti gli italiani in gara. Solo sette gli azzurri ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Ildeiinizierà lunedì 3 aprile da Vitoria/Gasteiz con sei tappe appannaggio dei tanti scalatori presenti. Ma ilfinale ha subito, nella giornata di oggi, un paio di piccole variazioni che non andranno ad inficiare sull’intera complessità di questa sei giorni in territorio spagnolo. Gli organizzatori della corsa hanno annunciato delle variazioni nellae nelladella competizioni, atte a tutelare ladei, al termine di una ricognizione fatta negli scorsi giorni e venendo a conoscenza delle difficoltà di percorrere alcune strade per il gruppo.delle Fiandre: tutti gli italiani in gara. Solo sette gli azzurri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lastknight : Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, n… - SalernoSal : Roma. Basta andare in giro. La storia è scritta sui muri oltre che nei racconti dei nostri nonni e delle nostre non… - Agenzia_Ansa : La notizia del ricovero di Papa Francesco fa il giro del mondo e trova spazio nelle pagine web dei principali media… - Midway1977 : @DiegoFusaro Non ti salta in mente che uno dei motivi per il quale mandiamo in giro le nostre Navi è anche per fare… - CiccioAndrea1 : @CarloCalenda Carlo bandera perché non parliamo del casino dei tuoi amati vaccini ? Oltre ad essere sponsor… -