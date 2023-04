Floro Flores: "Napoli? Mi viene in mente solo il Barcellona di Messi, Neymar e Suarez'' (Di sabato 1 aprile 2023) Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia parlando della sua esperienza in azzurro. ''Il mio esordio esordio al Napoli? E' arrivato tutto all'improvviso. Avevo 17 anni, qualche mese prima facevo il raccattapalle e vedevo gli allenamenti da lontano, dietro ai cespugli. -dichiarra Floro Flores - Spiegarlo è impossibile: mi sveglio con il procuratore che mi dice "domani parti in ritiro con la prima squadra". Non capivo che stesse succedendo: mi sono lavato la faccia per capire se fosse un sogno. A gennaio arriva il debutto con la Roma: la mia famiglia era al settimo cielo solo al vedermi in panchina. San Paolo? Il coronamento di un sogno, contro il Milan. -afferrma Floro ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Antonio, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia parlando della sua esperienza in azzurro. ''Il mio esordio esordio al? E' arrivato tutto all'improvviso. Avevo 17 anni, qualche mese prima facevo il raccattapalle e vedevo gli allenamenti da lontano, dietro ai cespugli. -dichiarra- Spiegarlo è impossibile: mi sveglio con il procuratore che mi dice "domani parti in ritiro con la prima squadra". Non capivo che stesse succedendo: mi sono lavato la faccia per capire se fosse un sogno. A gennaio arriva il debutto con la Roma: la mia famiglia era al settimo cieloal vedermi in panchina. San Paolo? Il coronamento di un sogno, contro il Milan. -afferrma...

